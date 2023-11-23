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Стартовала премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки – 2023»!

Стартовала премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки – 2023»!
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«Чемпионат» совместно с подкастом «Ход коньком» запускает большую ежегодную премию: выбери Короля и Королеву фигурки 2023 года!

Редакция отобрала по 24 самых известных фигуриста и фигуристки (в том числе уже завершивших карьеру), которые в 2023 году выходили на лёд на соревнованиях или участвовали в качестве героев шоу и показательных выступлений.

Голосование по первым группам у мужчин и женщин уже открыто в телеграм-канале «Ход коньком».

МужчиныЕвгений Плющенко, Пётр Гуменник, Арсений Федотов, Глеб Лутфуллин, Владимир Морозов, Андрей Мозалёв.

Женщины — Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Екатерина Боброва, Татьяна Навка, Анастасия Мишина, Софья Акатьева.

Переходи в телеграм-канал «Ход коньком» и голосуй! Первый этап опроса продлится до 12:00 понедельника, 27 ноября.

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