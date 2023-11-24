Трусова – о покупке «Гелендвагена»: он стоит больших денег, но не 50 миллионов

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова рассказала о покупке внедорожника Mercedes-Benz G-класса (или «Гелендвагена»).

«Он стоит больших денег, но не 50 миллионов. Я всегда хотела большую машину, в выборе никогда не было низкой, всегда хотела такую. Я в мужской компании росла, всегда нравились большие машины, не знаю, как это пришло, но очень давно. Когда встал вопрос: «Саш, какую ты хочешь машину?», я начала смотреть, какие бывают. Марка Mercedes мне нравится больше всех, много разных классных предлагали, показывали, но мне нравится Mercedes. Я выбирала по внешнему виду, и по внешнему виду мне больше всего нравится «Гелендваген», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.