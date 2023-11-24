Победительница юниорского ГП Принёва: очень рада, что отобралась на Кубок Первого канала

Российская фигуристка Алёна Принёва прокомментировала своё выступление на юниорском Гран-при России по фигурному катанию в Москве. Спортсменка стала лучшей в соревнованиях девушек.

«Я хотела сделать свой максимум. Считаю, что всё получилось. Я довольна. Важно ли, что растут баллы? Для меня важно чисто катать и делать свой максимум, чтобы каждый раз улучшать свой результат.

Какие эмоции от отбора на Кубок Первого канала? Я очень рада! Ожиданий никаких нет. Не знаю, как там всё будет. Планирую ли усложняться по ходу сезона? Не знаю, не было пока мыслей», — передаёт слова Принёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Шестой этап. Москва.

Девушки. Одиночное катание

1. Алёна Принёва (Москва) – 216,72.

2. Агата Петрова (Санкт-Петербург) – 205,32.

3. Мария Гордеева (Москва) – 199,90.