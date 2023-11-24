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Лев Лазарев выиграл шестой этап юниорской серии Гран-при России в Москве

Российский фигурист Лев Лазарев (Москва) стал победителем шестого этапа юниорской серии Гран-при России, проходившего в Москве. По сумме двух программ спортсмен получил от судей 273,56 балла.

Вторым стал Арсений Федотов (Москва), получивший от судей 269,70 балла. Отметим, что в произвольной программе спортсмен набрал 186,84 балла, уступив Льву Лазареву только 1,88 балла (победитель турнира получил за свой прокат 188,72 балла).

На третьем месте расположился Иван Рамзенков (Санкт-Петербург), который набрал по итогам турнира 233,65 балла.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Шестой этап. Москва.

Юноши. Одиночное катание

1. Лев Лазарев (Москва) – 273,56.

2. Арсений Федотов (Москва) – 269,70.

3. Иван Рамзенков (Санкт-Петербург) – 233,65.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию -2023/2024 доступны в Okko.