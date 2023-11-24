Ученик Тутберидзе Федотов — о втором месте на ЮГП: сегодня у меня к себе вопросов нет

Российский фигурист Арсений Федотов, тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе, занявший второе место на шестом этапе юниорской серии Гран-при России, прокомментировал своё выступление на турнире.

Спортсмен по итогам соревнований уступил победителю, Льву Лазареву, 3,86 балла.

«Смешанные чувства. И рад, и в то же время не очень. Но сегодня у меня к себе вопросов нет. Я в короткой очень глупо ошибался, по короткой проиграл в основном. Короткую на тренировках постоянно катаю чисто и стабильно, не знаю, что произошло. Видимо, переволновался. Будем разбираться.

Прервалась серия побед? Рано или поздно это должно было случиться. Лёва [Лазарев] тоже это явно заслужил — он очень хорошо катал, и я его поздравляю», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию -2023/2024 доступны в Okko.