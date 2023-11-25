Гран-при России по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть
Сегодня, 25 ноября, стартуют соревнования взрослых на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Москве. Турнир начнётся с соревнований мужчин в одиночном разряде на арене «Мегаспорт».
Короткая программа стартует в 13:00 мск.
В личном зачёте с 34 очками лидирует Евгений Семененко.
Всего в рамках турнира будет шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.
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