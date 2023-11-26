Победитель ЮГП в Москве: хотел бы выучить четверной аксель, но через какое-то время

Победитель прошедшего в Москве шестого этапа юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию Лев Лазарев ответил на вопрос о том, задумывался ли он когда-нибудь о том, чтобы выучить четверной аксель.

«Да, я хотел бы его выучить, но потом, через какое-то время, потому что сейчас мне нужно стабилизировать четверные, которые я умею делать, и постараться доучить остальные», — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Ранее Лазарев стал победителем шестого этапа юниорской серии Гран-при России, проходившего в Москве. По сумме двух программ спортсмен получил от судей 273,56 балла. Вторым стал Арсений Федотов (Москва), получивший от судей 269,70 балла.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.