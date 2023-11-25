Лила Фир и Льюис Гибсон выиграли этап Гран-при ISU в Осаке
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Британские фигуристы Лила Фир и Льюис Гибсон стали лучшими в соревнованиях спортивных пар на шестом этапе Гран-при ISU в Осаке (Япония). На втором месте расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Третьими стали литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Этап 6, Осака, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
25 ноября 2023, суббота. 05:50 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Италия
3
Литва
Фигурное катание. Гран-при ISU. 6-й этап. Осака, Япония
Спортивные пары
1. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 215,19.
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 214,56.
3. Эллисон Рид/Саулюс Амрулявичюс (Литва) — 196,86.
4. Юлия Турккила/Матиас Верслёс (Финландия) — 191,01.
5. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) — 187,76.
...
8. Лоррейн Макнамара/Антон Спиридонов (США) — 167,84.
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.
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