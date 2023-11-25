Лила Фир и Льюис Гибсон выиграли этап Гран-при ISU в Осаке

Британские фигуристы Лила Фир и Льюис Гибсон стали лучшими в соревнованиях спортивных пар на шестом этапе Гран-при ISU в Осаке (Япония). На втором месте расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Третьими стали литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 6-й этап. Осака, Япония

Спортивные пары

1. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 215,19.

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 214,56.

3. Эллисон Рид/Саулюс Амрулявичюс (Литва) — 196,86.

4. Юлия Турккила/Матиас Верслёс (Финландия) — 191,01.

5. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) — 187,76.

...

8. Лоррейн Макнамара/Антон Спиридонов (США) — 167,84.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.