«Да ты красишься!» Загитова поспорила с фигуристом Ветлугиным о его имидже

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова в рамках своего влога для «Первого канала» с заключительного, шестого этапа серии Гран-при России в Москве провела неоднозначную беседу с бронзовым призёром финала Кубка России – 2022 Матвеем Ветлугиным.

Загитову интересовал цвет волос Ветлугина.

Загитова. Когда ты последний раз красился? Ты же красишься?

Ветлугин. Я выгораю так на солнце.

Загитова. Да ты красишься!

Ветлугин. Я не крашусь, у меня один цвет. Я не крашусь, но три часа причёсываюсь.

Загитова. Ладно, иди. Врун.

Напомним, сегодня, 25 ноября, фигуристы представят в Москве свои короткие программы. Помимо Ветлугина, среди прочих на лёд выйдут Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк и Владислав Дикиджи.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.