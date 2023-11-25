Ветлугин объяснил, почему недоволен прокатом КП, за который получил почти 100 баллов

Бронзовый призёр финала Кубка России – 2022 российский фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал промежуточное второе место на заключительном этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве.

«Лидерство? Лидерство. Хорошо. Завтра буду, значит, последним кататься. У нас же малых медалей нет, как, например, за спринт в биатлоне. Вот тогда бы я порадовался. А сегодня малых медалей нет. Значит, я ничего не выиграл. Ну всё, надо завтра работать.

Недоволен из-за того, что это (прокат) не было открыто и полностью от души сегодня. Мне не понравилось. Чувство свободы, удовольствия от проката — этого было мало всего. Такое было состояние, на которое сложно было повлиять сегодня.

Напряжение? Сильнейшее. Мне Алексей Николаевич (Мишин), когда меня провожали на старт, что-то сказал, я уже не помню, а я признал: «Алексей Николаевич, я сейчас готов здесь умереть, я сегодня очень сильно волнуюсь», и как-то я потом попытался разозлиться и одновременно успокоиться. Насколько получилось. Как в игре жалуются, что выполнены элементы основные, но мне иногда хочется… Не иногда, мне всегда хочется получать удовольствие. Даже когда иногда что-то не получается, это может быть более свободное и спокойное катание.

«Мегаспорт» располагает больше к ответственности. Наверное, главная арена фигурного катания в стране. И всегда все сюда приходят. И много знакомых, и семья моя сегодня здесь. Доля ответственности, конечно, увеличилась», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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