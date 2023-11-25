Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Танцы на льду. Ритм-танец
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ветлугин объяснил, почему недоволен прокатом КП, за который получил почти 100 баллов

Ветлугин объяснил, почему недоволен прокатом КП, за который получил почти 100 баллов
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр финала Кубка России – 2022 российский фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал промежуточное второе место на заключительном этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве.

«Лидерство? Лидерство. Хорошо. Завтра буду, значит, последним кататься. У нас же малых медалей нет, как, например, за спринт в биатлоне. Вот тогда бы я порадовался. А сегодня малых медалей нет. Значит, я ничего не выиграл. Ну всё, надо завтра работать.

Недоволен из-за того, что это (прокат) не было открыто и полностью от души сегодня. Мне не понравилось. Чувство свободы, удовольствия от проката — этого было мало всего. Такое было состояние, на которое сложно было повлиять сегодня.

Напряжение? Сильнейшее. Мне Алексей Николаевич (Мишин), когда меня провожали на старт, что-то сказал, я уже не помню, а я признал: «Алексей Николаевич, я сейчас готов здесь умереть, я сегодня очень сильно волнуюсь», и как-то я потом попытался разозлиться и одновременно успокоиться. Насколько получилось. Как в игре жалуются, что выполнены элементы основные, но мне иногда хочется… Не иногда, мне всегда хочется получать удовольствие. Даже когда иногда что-то не получается, это может быть более свободное и спокойное катание.

«Мегаспорт» располагает больше к ответственности. Наверное, главная арена фигурного катания в стране. И всегда все сюда приходят. И много знакомых, и семья моя сегодня здесь. Доля ответственности, конечно, увеличилась», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Валиева снова встретится с Муравьёвой! Возьмёт ли реванш Камила на Гран-при в Москве? LIVE
Live
Валиева снова встретится с Муравьёвой! Возьмёт ли реванш Камила на Гран-при в Москве? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android