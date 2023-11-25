Видео: прокат Ветлугина с четверным и сложным каскадом на этапе ГП в Москве

25 ноября на ледовой арене «Мегаспорт» в Москве завершилась короткая программа шестого этапа Гран-при России по фигурному катанию у мужчин. Лидерство после первого дня соревнований захватил фигурист Матвей Ветлугин, набравший за прокат 99,02 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фрагментом короткой программы лидера соревнований.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

Напомним, второе место по итогам короткой программы у Даниила Самсонова, набравшего 95,34 балла. На третьем промежуточном месте находится Владислав Дикиджи, у него 94,48 балла по итогам короткой программы. Не попал в тройку по итогам первого дня фигурист Марк Кондратюк, отставший от Дикиджи на 0,27 балла.