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Видео: прокат Ветлугина с четверным и сложным каскадом на этапе ГП в Москве

Видео: прокат Ветлугина с четверным и сложным каскадом на этапе ГП в Москве
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25 ноября на ледовой арене «Мегаспорт» в Москве завершилась короткая программа шестого этапа Гран-при России по фигурному катанию у мужчин. Лидерство после первого дня соревнований захватил фигурист Матвей Ветлугин, набравший за прокат 99,02 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фрагментом короткой программы лидера соревнований.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

Напомним, второе место по итогам короткой программы у Даниила Самсонова, набравшего 95,34 балла. На третьем промежуточном месте находится Владислав Дикиджи, у него 94,48 балла по итогам короткой программы. Не попал в тройку по итогам первого дня фигурист Марк Кондратюк, отставший от Дикиджи на 0,27 балла.

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