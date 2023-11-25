Валиева обнялась с Тутберидзе после проката на Гран-при в Москве

Олимпийская чемпионка, чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева завершила короткую программу на шестом этапе Гран-при России в Москве с результатом 81,27 балла. Это второй результат сезона в короткой программе в России, больше в сезоне-2023/2024 набирала Аделия Петросян (84,38). После выступления Валиева обнялась с Этери Тутберидзе.

Фото: Кадр из трансляции Первого канала

Отметим, что Этери Тутберидзе присутствовала только на двух этапах Гран-при России — в Казани и Москве, и на этих этапах выступала Камила Валиева. Ранее ученик Тутберидзе Ника Эгадзе, поехавший на этап Гран-при ISU в Осаку (Япония) с Даниилом Глейхенгаузом, занял там четвёртое место.

Напомним, на первом для себя этапе Гран-при России сезона-2023/2024 в Казани Камила Валиева стала четвёртой.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.