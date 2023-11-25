Вероника Яметова: было легко катать, но до последнего момента не понимала, где нахожусь

Российская фигуристка Вероника Яметова, ставшая третьей по итогам короткой программы шестого этапа Гран-при России в Москве, поделилась впечатлениями от проката.

«Конечно, было получше, чем в Красноярске, но здесь тоже были недочёты, которые надо исправлять. Недочёт был на каскаде, как в прошлый раз. Но в общем прокатом я довольна. Я не особо обращаю внимание на соперников. Моя работа — катать чисто обе программы, но есть ощущение, что я выступаю на высоком уровне. Хочется быть конкурентоспособной.

Арена очень большая, очень много народу пришло. Чувство ответственности присутствует, но здесь я чувствовала себя как дома. Мне было легко катать, но до последнего момента я не понимала, где нахожусь. Когда я откатала программу, поняла, что это здорово», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.