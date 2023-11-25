Видео: идеальная короткая программа Валиевой в Москве — фигуристка захватила лидерство

Фигуристка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы шестого этапа Гран-при России по фигурному катанию, проходящего в Москве. За свой прокат спортсменка получила оценку 81,27 балла, показав второй результат сезона в короткой программе в России.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом проката лидирующей по итогам короткой программы фигуристки.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

Напомним, второе место по итогам короткой программы занимает Софья Муравьёва с результатом 76,67 балла. На третьем месте Вероника Яметова, у неё 70,67 балла. Произвольная программа в одиночном катании у женщин состоится 26 ноября. Начало прокатов — в 15:00 мск.