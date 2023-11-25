«Самый топовый уровень— это 80 баллов». Козловский — о победе в короткой программе

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, прокомментировал результат выступления дуэта в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве.

Бойкова и Козлоский заняли первое место, получив за свой прокат 81,20 балла.

«Правда, хотелось пробить 80 баллов. Можно сколько угодно говорить о чистых прокатах, но, конечно, хотелось какое-то материальное подтверждение своей работы. Мне кажется, что самый топовый уровень в фигурном катании — это 80 баллов. Когда ты ее проходишь, ты достигаешь определенной высоты, к которой стремятся все. Мы рады, что у нас сегодня это получилось.

Результаты в Красноярске заставили работать с большей энергией? Я не могу сказать, что у нас была какая-то проблема с мотивацией. Бывают, к сожалению, турниры, на которых что-то не получается — это нормально. Это уже пройденный этап, прокат забывается, результат остается. Задачу минимум на том турнире мы выполнили. Сейчас мы планомерно входим в основной период сезона, потихоньку готовимся к чемпионату России. У нас ещё остаётся одна произвольная программа на соревнованиях, которая будет завтра, на которую мы уже потихоньку начинаем настраиваться», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.