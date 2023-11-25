Ученица Плющенко Софья Муравьёва упала с тройного акселя на этапе ГП в Москве. Видео

Победительница этапа Гран-при России в Казани Софья Муравьёва для выступления в короткой программе на заключительном этапе соревнований в Москве заявила свой коронный элемент ультра-си – тройной аксель. Однако риск не оправдался: фигуристка академии «Ангелы Плющенко» упала при приземлении с прыжка и стала только второй, уступив Камиле Валиевой более четырёх баллов.
Также Муравьёва исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.
Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Москва
Короткая программа. Женщины
1. Камила Валиева — 81,27.
2. Софья Муравьёва — 76,67.
3. Вероника Яметова — 70,67.
4. Ксения Гущина — 67,32.
5. Камилла Нелюбова — 66,56.
6. Ксения Синицына — 65,46.