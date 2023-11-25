«Ликовал, когда Соня согласилась». Тютюнина и Грачёв рассказали об образовании дуэта

Фигуристы Софья Тютюнина и Матвей Грачёв подвели итоги выступления в ритм-танце на этапе Гран-при России и рассказали, как образовался их дуэт.

После первого дня соревнований Тютюнина и Грачёв, набрав 71,11 балла, занимают третье место.

Тютюнина: Мы ежедневно двигаемся к победам, но для меня результат был неожиданным.

Грачев: Разумеется, мы делаем всё возможное, чтобы прийти к такому результату, но иногда обстоятельства поворачиваются к нам лицом и широко улыбаются.

Тютюнина: Когда решили встать в дуэт? Мы попробовали в первый раз во время, когда проходили прокаты сборной России, то есть в середине сентября. С того момента начали работать совместно. Получается, чуть больше двух месяцев мы вместе.

Конечно, было чувство, что я не полностью себя реализовала, у меня даже мысли не было заканчивать со спортом, 100 процентов я бы продолжала. К счастью, нашёлся Матвей и мы продолжили быть в темпе, в соревновательном графике, что очень здорово.

Как нашёлся Матвей? Он мне написал через Егора Базина и приехал.

Грачев: Если Соня совсем не реализовалась в фигурном катании, то я про себя молчу (улыбается).

Тютюнина: Я больше про внутреннее желание, про внутренний потенциал. Я считаю, для меня суперрано заканчивать со спортом. У нас, у танцоров, карьера в принципе долгая. Мне всего 20 лет, поэтому это только начало.

Грачев: И мне всего 20 лет. Для мальчика это очень мало.

Как узнал, что Соня без партнёра? В танцах на льду сложно что-то утаить, поскольку все друг с другом общаются.

Тютюнина: Ну и я официально об этом объявляла.

Грачев: Вариантов особо у меня не было. Через Егора я узнал Сонин номер, написал ей, она согласилась. Я ликовал!

Тютюнина: Я бы не сказала, что мы прям очень быстро скатались, у нас до сих пор идёт процесс скатывания, в танцах это не быстро. Но работаем. Какую цель ставим? Побеждать. На всех соревнованиях, которые есть.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.