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Гран-при России по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько начало, где смотреть

Гран-при России по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 26 ноября, придут к своей развязке соревнования взрослых на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Москве. Турнирный день продолжится соревнованиями спортивных пар на арене «Мегаспорт».

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 6, Москва
Спортивные пары. Произвольная программа
26 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Не началось

Произвольная программа стартует в 17:00 мск.

В короткой программе лучшими оказались пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Всего в рамках турнира будет шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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