Фигурист Дикиджи стал победителем 6-го этапа Гран-при России, Марк Кондратюк — 2-й
Поделиться
В Москве завершились соревнования мужчин в рамках шестого этапа серии Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию. Наибольшую сумму баллов от судей получил Владислав Дикиджи. Второе место занял Марк Кондратюк, а замкнул тройку призёров Даниил Самсонов.
Фигурное катание. Гран-при России, шестой этап. Мужчины. Итоги
1. Владислав Дикиджи — 282.81 балла.
2. Марк Кондратюк — 275.25.
3. Даниил Самсонов — 265.33.
4. Семён Соловьёв — 255.13.
5. Матвей Ветлугин — 251.71.
Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 6, Москва
Мужчины. Произвольная программа
26 ноября 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
282.81
2
Марк Кондратюк
Москва
275.25
3
Даниил Самсонов
Москва
265.33
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.
Комментарии
- 26 ноября 2023
-
15:33
-
15:26
-
15:18
-
15:16
-
15:09
-
15:07
-
14:57
-
14:45
-
14:36
-
12:39
-
09:59
-
08:30
-
07:30
-
06:30
- 25 ноября 2023
-
21:12
-
21:06
-
21:00
-
20:48
-
20:41
-
20:30
-
20:17
-
20:10
-
19:44
-
19:19
-
19:02
-
18:50
-
18:40
-
18:34
-
18:07
-
17:20
-
16:59
-
16:59
-
16:43
-
16:35
-
16:33
Партнерский контент