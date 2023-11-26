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Фигурист Дикиджи стал победителем 6-го этапа Гран-при России, Марк Кондратюк — 2-й

Фигурист Дикиджи стал победителем 6-го этапа Гран-при России, Марк Кондратюк — 2-й
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В Москве завершились соревнования мужчин в рамках шестого этапа серии Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию. Наибольшую сумму баллов от судей получил Владислав Дикиджи. Второе место занял Марк Кондратюк, а замкнул тройку призёров Даниил Самсонов.

Фигурное катание. Гран-при России, шестой этап. Мужчины. Итоги

1. Владислав Дикиджи — 282.81 балла.
2. Марк Кондратюк — 275.25.
3. Даниил Самсонов — 265.33.
4. Семён Соловьёв — 255.13.
5. Матвей Ветлугин — 251.71.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 6, Москва
Мужчины. Произвольная программа
26 ноября 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
282.81
2
Марк Кондратюк
Москва
275.25
3
Даниил Самсонов
Москва
265.33

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

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