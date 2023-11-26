Фигурист Дикиджи стал победителем 6-го этапа Гран-при России, Марк Кондратюк — 2-й

В Москве завершились соревнования мужчин в рамках шестого этапа серии Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию. Наибольшую сумму баллов от судей получил Владислав Дикиджи. Второе место занял Марк Кондратюк, а замкнул тройку призёров Даниил Самсонов.

Фигурное катание. Гран-при России, шестой этап. Мужчины. Итоги

1. Владислав Дикиджи — 282.81 балла.

2. Марк Кондратюк — 275.25.

3. Даниил Самсонов — 265.33.

4. Семён Соловьёв — 255.13.

5. Матвей Ветлугин — 251.71.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.