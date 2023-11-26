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Дикиджи — единственный фигурист, которому удалось выиграть 2 этапа ГП России в этом сезоне

19-летний российский фигурист Владислав Дикиджи стал первым в мужском одиночном катании, кому удалось выиграть два этапа серии Гран-при России в этом году.

Дикиджи сначала стал чемпионом четвёртого этапа, который прошёл в Казани, а позднее — шестого, заключительного, состоявшегося в Москве.

Фигурное катание. Гран-при России, четвёртый этап, Казань. Мужчины. Итоговое положение

1. Владислав Дикиджи — 287,40 балла.

2. Евгений Семененко – 266,24.

3. Глеб Лутфуллин – 257,63.

Фигурное катание. Гран-при России, шестой этап, Москва. Мужчины. Итоговое положение

1. Владислав Дикиджи— 282.81 балла.

2. Марк Кондратюк — 275.25.

3. Даниил Самсонов — 265.33.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.