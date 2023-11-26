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Гран-при России. Танцы на льду. Произвольный танец
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Кондратюк упал с четверного лутца, но занял второе место. Видео

Кондратюк упал с четверного лутца, но занял второе место. Видео
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Олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве, чемпион Европы и России Марк Кондратюк занял второе место на шестом этапе Гран-при России в Москве. По итогам короткой и произвольной программ Кондратюк набрал 275.25 балла.

В начале выступления Кондратюк уверенно зашёл на четверной лутц, скрутил его, но в последний момент, словно поскользнулся на приземлении и упал. Это его не смутило, и он отлично выполнил четверной тулуп и два тройных акселя: один сольный, другой — в каскаде с двойным акселем. Во второй половине программы его замотало на четверном сальхове, но главное, что устоял. На ещё одном четверном сальхове его тоже мотнуло, но он умудрился вопреки всему добавить к нему ойлер и тройной сальхов. Не отдал каскад.

А вот за сдвоенный тулуп а каскаде тройной лутц — тройной тулуп обидно. Но Марк так устал, что, очевидно, не хватило сил идеально сделать последний прыжковый элемент.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

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