Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«В большей степени это спортсмен несёт ответственность». Валиева — о нарушении правил

«В большей степени это спортсмен несёт ответственность». Валиева — о нарушении правил
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Камила Валиева, олимпийская чемпионка 2022 года, высказалась об ответственности спортсменов за свои ошибки, говоря о двух выполненных секвенциях на одном из этапов Гран-при России.

«В большей степени это всё-таки спортсмен несёт ответственность. То, что я вышла, и то, что я сделала недопустимые ошибки с двумя секвенциями, — это, грубо говоря, наше общее с тренерским штабом, но моё в том числе, потому что надо открывать правила. Спортсмены думают, что там, наверное, ничего не поменялось. В общем, это всё равно учит меня чему-то, поэтому не бывает худа без добра.

Будет ли ещё слайд? Не в программе. Там и по правилам непонятно, как нужно делать слайд, да и то, как я сейчас его буду исполнять, это… Эстетически это было не то. Поэтому до лучших времён. В шоу обязательно будет. Вот сделала поклон и пошла в слайд», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Разыгрываются последние медали Гран-при. Золото достанется Степановой/Букину? LIVE
Live
Разыгрываются последние медали Гран-при. Золото достанется Степановой/Букину? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android