«В большей степени это спортсмен несёт ответственность». Валиева — о нарушении правил

Российская фигуристка Камила Валиева, олимпийская чемпионка 2022 года, высказалась об ответственности спортсменов за свои ошибки, говоря о двух выполненных секвенциях на одном из этапов Гран-при России.

«В большей степени это всё-таки спортсмен несёт ответственность. То, что я вышла, и то, что я сделала недопустимые ошибки с двумя секвенциями, — это, грубо говоря, наше общее с тренерским штабом, но моё в том числе, потому что надо открывать правила. Спортсмены думают, что там, наверное, ничего не поменялось. В общем, это всё равно учит меня чему-то, поэтому не бывает худа без добра.

Будет ли ещё слайд? Не в программе. Там и по правилам непонятно, как нужно делать слайд, да и то, как я сейчас его буду исполнять, это… Эстетически это было не то. Поэтому до лучших времён. В шоу обязательно будет. Вот сделала поклон и пошла в слайд», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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