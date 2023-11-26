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Княжук — об ошибке на лутце на Гран-при в Москве: не хотел дальше ехать

Княжук — об ошибке на лутце на Гран-при в Москве: не хотел дальше ехать
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Российский фигурист Илья Княжук, выступающий в парном катании с Натальей Хабибуллиной, прокомментировал свою ошибку на лутце в произвольной программе на этапе Гран-при России в Москве. По итогам турнира спортивный дуэт занял второе место, в сумме набрав 220,32 балла и уступив только чемпионам Европы Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

«Немножко не справился, очень расстроился после этого лутца, весь сбился, не хотел дальше ехать. Понимал, что надо было ехать, но очень расстроился. У меня такое редко случается на тренировках.

С чем это связано? Абсолютно ни с чем, просто так вышло», — передаёт слова спортсмена из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

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