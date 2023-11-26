Хабибуллина/Княжук рассказали, где выступят после Гран-при в Москве

Российские фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, выступающие в дуэте в спортивном катании, рассказали, где они планируют выступить после заключительного этапа Гран-при России, завершающегося в Москве. На турнире спортсмены стали вторыми, проиграв только чемпионам Европы Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

«Пока планов на соревнования, кроме чемпионата России, нет, но, возможно, выступим где-то в Москве. Пока не знаем», — ответила Наталья Хабибуллина на вопрос журналистов в микст-зоне. Слова спортсменки передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, спортсмены на внутренних турнирах представляют Москву.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.