«Это только добавляет уверенности». Козловский — о большом тренерском штабе

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в дуэте с Александрой Бойковой в спортивном катании, рассказал, как на него влияет поддержка большого тренерского штаба на турнирах.

«Нам очень нравится, когда нас выставляет Этери Георгиевна и вообще вся наша большая команда. Были такие мнения, что, когда за бортиком стоят семь-девять человек, это как-то угнетает. Ничего подобного. Это только добавляет уверенности, добавляет определённых сил. Ты прекрасно понимаешь, что есть люди, которые тебе скажут что-то, помогут чем-то. Ты выходишь с сильной группой поддержки», — передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Сегодня, 26 ноября, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили на заключительном этапе Гран-при России в Москве.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.