«Два месяца работы вместе? Это не оправдание». Тютюнина/Грачёв — о Гран-при в Москве

Российские фигуристы Софья Тютюнина и Матвей Грачёв, выступающие в дуэте в танцах на льду, высказались о своём прокате на заключительном этапе Гран-при России в Москве, где спортсмены заняли третье место.

Грачёв. Смешанные эмоции на самом деле. Не всё сегодня получилось, тем не менее результат достойный.

Тютюнина. Очень рады, что удалось удержаться на пьедестале после ритмического танца. Не очень позитивные эмоции сейчас из-за того, что не всё получилось сегодня, двояко. Для двух месяцев работы вместе это нормальный результат? Это не оправдание. Так или иначе мы соревнуемся с парами, все на равных оцениваются, мы будем работать, вычищать, чтобы показывать максимум.

Грачёв. Всегда хочется больше и больше.

Слова фигуристов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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