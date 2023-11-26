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Валиева улыбалась, Степанова и Букин делали селфи с болельщиками. Лучшие фото Гран-при

26 ноября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» завершились соревнования в рамках шестого этапа Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию.

Лучшие фото с произвольных программ шестого этапа Гран-при России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Среди женщин победительницей стала ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева. Стоит отметить, что это её первая победа в сезоне.

1. Камила Валиева — 226,22 балла.

2. Вероника Яметова — 212,75.

3. Софья Муравьёва – 210,25.

У мужчин в очередной раз удивил Владислав Дикиджи. Фигурист даже после болезни показал высочайший уровень, блестяще исполнив произвольную программу.

1. Владислав Дикиджи — 282,81 балла.

2. Марк Кондратюк — 275,25.

3. Даниил Самсонов — 265,33.

4. Семён Соловьёв — 255,13.

5. Матвей Ветлугин — 251,71.

В соревнованиях спортивных пар лучшими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 235,78.

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 220,32.

3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) – 212,58.

Александра Степанова и Иван Букин стали победителями этапа среди танцевальных пар.

1. Александра Степанова/Иван Букин (Москва) – 220,44.

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд (Москва) – 201,42.

3. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв (Москва — Свердловская обл.) – 178,04.