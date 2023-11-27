Премия «Король и Королева фигурки»: открыта вторая группа голосования у мужчин
На «Чемпионате» продолжается новая ежегодная премия «Король и Королева фигурки». 27 ноября завершилось голосование в первых группах у мужчин и женщин и открылся опрос во второй группе у мужчин.
В полуфинал выйдут двое фигуристов, представлены следующие кандидаты:
- Алексей Ягудин
- Евгений Семененко
- Дмитрий Козловский
- Александр Плющенко
- Владислав Дикиджи
- Макар Игнатов
Голосование проходит в телеграм-канале «Ход коньком» и продлится до 12:00 четверга, 30 ноября.
Голосование во второй женской группе откроется вечером. Следи за обновлениями!
Подробнее о правилах премии:
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