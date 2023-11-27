Премия «Король и Королева фигурки»: открыта вторая группа голосования у мужчин

На «Чемпионате» продолжается новая ежегодная премия «Король и Королева фигурки». 27 ноября завершилось голосование в первых группах у мужчин и женщин и открылся опрос во второй группе у мужчин.

В полуфинал выйдут двое фигуристов, представлены следующие кандидаты:

Алексей Ягудин

Евгений Семененко

Дмитрий Козловский

Александр Плющенко

Владислав Дикиджи

Макар Игнатов

Голосование проходит в телеграм-канале «Ход коньком» и продлится до 12:00 четверга, 30 ноября.

Голосование во второй женской группе откроется вечером. Следи за обновлениями!