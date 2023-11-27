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Премия «Король и Королева фигурки»: открыта вторая группа голосования у мужчин

Премия «Король и Королева фигурки»: открыта вторая группа голосования у мужчин
Король и Королева фигурки
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На «Чемпионате» продолжается новая ежегодная премия «Король и Королева фигурки». 27 ноября завершилось голосование в первых группах у мужчин и женщин и открылся опрос во второй группе у мужчин.

В полуфинал выйдут двое фигуристов, представлены следующие кандидаты:

  • Алексей Ягудин
  • Евгений Семененко
  • Дмитрий Козловский
  • Александр Плющенко
  • Владислав Дикиджи
  • Макар Игнатов

Голосование проходит в телеграм-канале «Ход коньком» и продлится до 12:00 четверга, 30 ноября.

Голосование во второй женской группе откроется вечером. Следи за обновлениями!

Подробнее о правилах премии:
Премия «Чемпионата»: кто станет Королём и Королевой фигурного катания в 2023 году?
Премия «Чемпионата»: кто станет Королём и Королевой фигурного катания в 2023 году?
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