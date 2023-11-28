«Я плакал вместе с Муравьёвой». Журанков сказал, что его растрогало на Гран-при в Москве

Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о выступлении фигуристки Софьи Муравьёвой на этапе Гран-при России в Москве.

«Я плакал вместе с Муравьёвой. Во-первых, спасибо Соне за эти слёзы, спасибо этой фигуристке. Помнишь, я спрашивал тебя на том этапе: «А была ли магия?» В короткой была очень сильная энергетика у Сони Муравьёвой: очень мощно смотрелась. И в произвольной она начала появляться, Соня начала выдавать эту эмоцию. И спасибо Соне за эти слёзы, что не сдерживается. И не надо стыдиться этих слёз. Это говорит о её максимальном настрое, эмоциональности. И так и должно быть. Как в своё время все японцы плакали в «кисс энд край» после побед или разочарований, так и тут», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

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