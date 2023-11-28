Авербух — о Щербаковой на Олимпиаде в Пекине: именно на таких людях стоит наша Земля

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух высказался об олимпийской чемпионке 2022 года Анне Щербаковой.

«Конечно, этот тяжелейший скандал с Камилой, который подорвал и её, вообще всё… Мы помним эмоции и слёзы Саши Трусовой, всю эту историю. И, конечно, восхищение духом Анны Щербаковой, поклонником которой я особенно являюсь.

Аня мне симпатична не только как выдающаяся фигуристка, но и своими такими очень важными, заложенными родителями в первую очередь жизненными принципами. Уверен, что Аня в жизни точно не потеряется. Она замечательно выражает свою мысль. Может, болельщикам хочется острее всё здесь, а она слишком положительный герой. У нас внутренне все хотят положительных героев, но интересно смотреть за отрицательными, да. А Аня — это такой вакуум добра, света. Вот как Даня (Даниил Глейхенгауз. — Прим. «Чемпионата») сделал ей программу, где она летящая птица. Такая она и в жизни. Именно на таких людях стоит, в общем-то, наша Земля, поэтому я сейчас так долго и с такой любовью про Аню сейчас говорю. Нужно было иметь фантастический характер, чтобы во всей этой истории выстоять, и Аня сделала один из лучших прокатов в своей жизни, не дрогнула ни на секунду. При этом тренироваться было очень сложно, я был на тренировках. Порой казалось, что собрать уже ничего невозможно. Казалось, что не соберут наши девчонки, но она — боец.

Естественно, Саша Трусова фантастически откаталась на Олимпиаде, и её эмоции тоже можно понять. Она, конечно, в свойственном ей ключе поставила перед собой цель прыгнуть и перепрыгнуть всех и вся и саму себя. И установила определённый рекорд», — рассказал Авербух в «Подкаст Show» на YouTube.