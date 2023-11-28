Максим Траньков назвал Дикиджи и Ветлугина новыми звёздами российского фигурного катания

Российский фигурист и тренер Максим Траньков назвал имена новых звёзд российского фигурного катания. В его список вошли Владислав Дикиджи и Матвей Ветлугин.

«Не вижу большого кризиса в нашем фигурном катании. Все готовятся к главным стартам сезона и чемпионату России. Есть некоторые травмированные спортсмены, но что касается Камилы Валиевой, то ей тоже нужно набирать форму. Сейчас у нас есть и новые звёзды. Владислав Дикиджи — единственный, кто выиграл два этапа серии, есть ещё Матвей Ветлугин, который был достойным конкурентом для всех уже в прошлом сезоне. Что касается девушек и пар, то больше никого бы не отметил», — заявил Траньков в интервью Sport24.

Напомним, на сегодняшний день российские фигуристы отстранены от международных соревнований.