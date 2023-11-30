Открыта третья группа голосования у мужчин в премии «Король и Королева фигурки»

На «Чемпионате» продолжается новая ежегодная премия «Король и Королева фигурки». 30 ноября завершилось голосование во вторых группах у мужчин и женщин, открылся опрос в третьей группе у мужчин.

В полуфинал выйдут двое фигуристов, представлены следующие кандидаты:

Роман Костомаров

Дмитрий Алиев

Никита Кацалапов

Александр Самарин

Георгий Куница

Матвей Ветлугин

Голосование проходит в телеграм-канале «Ход коньком» и продлится до 12:00 понедельника, 4 декабря.

Голосование во второй женской группе откроется вечером. Следи за обновлениями!

Подробнее о правилах премии: