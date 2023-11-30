Открыта третья группа голосования у мужчин в премии «Король и Королева фигурки»
На «Чемпионате» продолжается новая ежегодная премия «Король и Королева фигурки». 30 ноября завершилось голосование во вторых группах у мужчин и женщин, открылся опрос в третьей группе у мужчин.
В полуфинал выйдут двое фигуристов, представлены следующие кандидаты:
- Роман Костомаров
- Дмитрий Алиев
- Никита Кацалапов
- Александр Самарин
- Георгий Куница
- Матвей Ветлугин
Голосование проходит в телеграм-канале «Ход коньком» и продлится до 12:00 понедельника, 4 декабря.
Голосование во второй женской группе откроется вечером. Следи за обновлениями!
Подробнее о правилах премии:
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