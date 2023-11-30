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Открыта третья группа голосования у мужчин в премии «Король и Королева фигурки»

Открыта третья группа голосования у мужчин в премии «Король и Королева фигурки»
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На «Чемпионате» продолжается новая ежегодная премия «Король и Королева фигурки». 30 ноября завершилось голосование во вторых группах у мужчин и женщин, открылся опрос в третьей группе у мужчин.

В полуфинал выйдут двое фигуристов, представлены следующие кандидаты:

  • Роман Костомаров
  • Дмитрий Алиев
  • Никита Кацалапов
  • Александр Самарин
  • Георгий Куница
  • Матвей Ветлугин

Голосование проходит в телеграм-канале «Ход коньком» и продлится до 12:00 понедельника, 4 декабря.

Голосование во второй женской группе откроется вечером. Следи за обновлениями!

Подробнее о правилах премии:

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