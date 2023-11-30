ISU: решение по делу Камилы Валиевой будет опубликовано до 12 февраля 2024 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует опубликовать решение по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой до 12 февраля 2024 года, сообщает официальный сайт ISU. Сторонами в деле были Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), Российское антидопинговое агентство РУСАДА и Международный союз конькобежцев (ISU).

Положительный допинг-тест Валиева сдала на чемпионате России — 2022, который проходил в декабре 2021 года. О его результате стало известно после окончания командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Там Валиева помогла сборной России завоевать золотые медали, которые до сих пор не вручены.

После окончания сушаний в CAS 10 ноября сообщалось, что решение будет вынесено в январе.