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ISU: решение по делу Камилы Валиевой будет опубликовано до 12 февраля 2024 года

ISU: решение по делу Камилы Валиевой будет опубликовано до 12 февраля 2024 года
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Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует опубликовать решение по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой до 12 февраля 2024 года, сообщает официальный сайт ISU. Сторонами в деле были Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), Российское антидопинговое агентство РУСАДА и Международный союз конькобежцев (ISU).

Положительный допинг-тест Валиева сдала на чемпионате России — 2022, который проходил в декабре 2021 года. О его результате стало известно после окончания командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Там Валиева помогла сборной России завоевать золотые медали, которые до сих пор не вручены.

После окончания сушаний в CAS 10 ноября сообщалось, что решение будет вынесено в январе.

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