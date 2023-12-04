Ирина Слуцкая высказалась о быстром уходе лидеров в фигурном катании

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась о раннем завершении карьеры лидеров в фигурном катании.

«Жаль, конечно, что лидеры очень быстро уходят, всегда хочется подольше наблюдать за их выступлениями. Можно ли считать это проблемой? Это вопрос, на который нет ответа. С одной стороны, жаль. Знаете, как интересно наблюдать, например, как каталась юная спортсменка, начала выигрывать, потом у неё пошли в жизни какие-то преодоления — у неё появилась интересная история, которую она пишет прямо на наших глазах. Ты вместе с ней переживаешь эти взлёты, падения, ошибки, взросление, становление. Как зритель, ты хочешь пройти со своим спортсменом этот путь. И не просто болеть, а сопереживать. А сейчас получается, что спортсменка начинает выигрывать, а потом раз и всё, ушла в шоу. Нет, шоу — это красиво, зрелищно, ярко, но это не то. Невозможно сравнить шоу и спорт — это абсолютно два разных направления.

Однако, сейчас другое время, другие темпы, сам спорт задаёт определённую планку — все прыгают четыре оборота. Мы же понимаем, что это абсолютно новая техника. С той техникой, с которой катались 20 лет назад, прыжок в четыре оборота сделать было невозможно. Сейчас новая техника, когда доворачиваются на льду и в воздухе делают те же три с четвертинкой оборота, просто это выглядит как четыре оборота. Вот сейчас так, и мы должны это принять.

Сравнить то, что было 20 лет назад и сейчас — вообще невозможно. Система судейства абсолютно другая, техника другая, задачи абсолютно другие. Если раньше ценилась дорожка на одной ноге от борта до борта, то сейчас дорожка – это целое произведение искусства и реальный показатель мастерства, так как дорожка может состоять из множества настолько эффектных шагов, поворотов, различных комбинаций, что можно проехать красиво весь каток. Для чего сравнивать то, что было в начале 90-х с тем, что происходит в 2023 году? Это абсолютно неправильно. В каждое время есть свои герои, в каждое время есть свои звёздочки, которые выстреливают — вот за них мы болеем и переживаем. А зрителям нужно просто дарить яркие программы, интересную насыщенную жизнь в соцсетях — сейчас это тоже важно», — сказала Слуцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.