Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ирина Слуцкая: сегодняшние фигуристы и катаются красиво, и прыгают здорово

Ирина Слуцкая: сегодняшние фигуристы и катаются красиво, и прыгают здорово
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась о важности артистической составляющей в фигурном катании.

«Не соглашусь, что прыжки стали цениться больше, чем артистическая составляющая. Сегодняшние фигуристы очень артистичные, и они взрослые не по годам. И катаются красиво, и прыгают здорово. Был, наверное, момент, когда основное внимание сосредоточилось на прыжках и прыгать стали больше, но ты даже при прекрасной технике сейчас не выиграешь без второй оценки. И при том, что у каждого фигуриста свой стиль катания и свои приоритеты, всё равно очень многие показывают потрясающую вторую оценку», — сказала Слуцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Материалы по теме
«Я очень люблю свою страну и считаю, что всё равно наши лучше всех». Интервью со Слуцкой
Эксклюзив
«Я очень люблю свою страну и считаю, что всё равно наши лучше всех». Интервью со Слуцкой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android