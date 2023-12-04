Ирина Слуцкая: сегодняшние фигуристы и катаются красиво, и прыгают здорово

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась о важности артистической составляющей в фигурном катании.

«Не соглашусь, что прыжки стали цениться больше, чем артистическая составляющая. Сегодняшние фигуристы очень артистичные, и они взрослые не по годам. И катаются красиво, и прыгают здорово. Был, наверное, момент, когда основное внимание сосредоточилось на прыжках и прыгать стали больше, но ты даже при прекрасной технике сейчас не выиграешь без второй оценки. И при том, что у каждого фигуриста свой стиль катания и свои приоритеты, всё равно очень многие показывают потрясающую вторую оценку», — сказала Слуцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.