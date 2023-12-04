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Слуцкая считает неправильным в нынешней ситуации обсуждать квад-аксель американца Малинина

Слуцкая считает неправильным в нынешней ситуации обсуждать квад-аксель американца Малинина
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая не стала комментировать четверной аксель американского фигуриста Ильи Малинина.

«Илья — сын Тани Малининой, с которой мы когда-то очень хорошо общались и дружили. Но в силу того, что он американец, я не считаю, что это сейчас достойно нашего обсуждения. Это неправильно. Я очень люблю свою страну и считаю, что всё равно наши лучше всех. Какими бы они ни были, всё равно они лучше всех», — сказала Слуцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Ранее Малинин убрал четверной аксель из своей программы. Американский спортсмен объяснил это тем, что элемент не приносит много баллов.

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«Я очень люблю свою страну и считаю, что всё равно наши лучше всех». Интервью со Слуцкой
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