Ирина Слуцкая ответила, возможен ли пятерной прыжок в фигурном катании

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась о том, смогут ли фигуристы исполнять пятерной прыжок в будущем.

«Смотря как к этому подойти. Мне почему-то кажется, что кто-то когда-то на это тоже пойдёт. Думаю, что с той техникой, с которой сейчас прыгают, это возможно», — сказала Слуцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказывала, что пробовала исполнять пятерной лутц. Спортсменка отметила, что прыжок получался только на удочке. Также сообщалось, что американский фигурист Илья Малинин планирует исполнять пятерные прыжки.