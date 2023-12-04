Ирина Слуцкая ответила, возможен ли пятерной прыжок в фигурном катании
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась о том, смогут ли фигуристы исполнять пятерной прыжок в будущем.
«Смотря как к этому подойти. Мне почему-то кажется, что кто-то когда-то на это тоже пойдёт. Думаю, что с той техникой, с которой сейчас прыгают, это возможно», — сказала Слуцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
Ранее серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказывала, что пробовала исполнять пятерной лутц. Спортсменка отметила, что прыжок получался только на удочке. Также сообщалось, что американский фигурист Илья Малинин планирует исполнять пятерные прыжки.
Комментарии