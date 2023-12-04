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«Мне ужасно больно и безумно грустно». Слуцкая — об отстранении российских фигуристов

«Мне ужасно больно и безумно грустно». Слуцкая — об отстранении российских фигуристов
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась о поддержании уровня российских фигуристов в условиях отстранения от международных соревнований.

«Поддерживать уровень в условиях отстранения будет сложно. Уже сложно. Но очень хорошо, что спорт сейчас поддерживается на государственном уровне. Здорово, что сейчас есть много различных соревнований, потому что выступать в шоу — это одно, а поддерживать соревновательный дух — это совсем другое, его нельзя терять. У нас есть этапы Гран-при, прыжковые турниры, шоу-программы, у детей тоже много соревнований — это всё очень хорошо. То есть в любом случае есть возможность кататься. Вопрос в другом. Через какое-то количество лет не потеряем ли мы ребят?

Кто бы что ни говорил, каждый спортсмен стремится попробовать свои силы на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Мне ужасно больно наблюдать за теми, кто сейчас находится на самом пике формы, когда готовы выходить и разрывать всех и вся, но не могут, потому что нельзя. Это безумно грустно. Очень хочется верить, что рано или поздно это закончится», — сказала Слуцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

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