Роднина: мне нравится моя работа, я помогаю людям и работаю на благо страны

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о своей работе в качестве депутата Государственной Думы Российской Федерации.

«Сейчас я занимаюсь своей социальной и политической деятельностью. Мне нравится моя работа, я помогаю людям и работаю на благо страны. Есть ли у меня политические амбиции? У меня всегда есть амбиции! Без этого я бы на стала тем, кем стала», — приводит слова Родниной Sport24.

Ирина Роднина становилась олимпийской чемпионкой в 1972 (Саппоро, Япония), 1976 (Инсбрук, Австрия) и 1980 (Лейк-Плэсид, Соединённые Штаты Америки) году. Также она является 10-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы. Все эти награды она завоевала в парном катании.