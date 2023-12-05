Ягудин — о желании Загитовой стать тренером: Алина может всё

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что у фигуристки Алины Загитовой получится стать хорошим тренером.

«Считаю, у Алины всё получится. Она крутая, амбициозная молодая девушка. Вспоминая слова Татьяны Анатольевны Тарасовой, которая описывала меня в далёкие дореволюционные времена: «Лёша может всё», могу теперь сказать: «Алина Загитова может всё», — приводит слова Ягудина «Матч ТВ».

Напомним, Алина Загитова ранее заявила, что планирует сама тренировать юных спортсменов в своей школе фигурного катания в Казани. Первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов сообщил, что строительство школы фигурного катания Загитовой в Казани планируется начать и завершить в 2024 году.