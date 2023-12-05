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Радионова спрогнозировала, кто займёт пьедестал ЧР по фигурному катанию у мужчин и женщин

Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова спрогнозировала фаворитов на медали чемпионата России по фигурному катанию.

«Пьедестал почёта в женском турнире? Аделия Петросян, Камила Валиева и Софья Муравьёва. У парней: Евгений Семененко, Владислав Дикиджи и Пётр Гуменник. Не знаю, как парни и девочки распределят между собой медали, но, думаю, тройки будут выглядеть таким образом», — сказала Радионова в интервью «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат России ‑ 2024 пройдет 20–25 декабря в Челябинске. В прошлом сезоне победы одержали Евгений Семененко и Софья Акатьева.

24-летняя Радионова является чемпионкой России, двукратной вице-чемпионкой Европы, бронзовым призёром чемпионата мира, двукратным призёром финала Гран-при, а также первой в истории двукратной чемпионкой мира среди юниорок.