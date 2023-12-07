Видео: победный прокат немки Хазе и экс-россиянина Володина в КП финала Гран-при ISU

Фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, одержали победу в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на финале Гран-при ISU в Пекине (Китай).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фрагментом короткой программы лидеров соревнований.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

Хазе и Володин набрали 72,56 балла и лидируют перед прокатами произвольной программы. Второе место занимает канадская спортивная пара Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, набравшая 71,22 балла. Третьими после короткой программы являются итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи (70,30 балла). Спортивные пары выступят с произвольными программами завтра, 8 декабря.