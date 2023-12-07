Медведева и Туктамышева в борьбе за финал! Премия «Король и Королева фигурки»
Большая ежегодная премия «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» вышла на новый этап. Стартовало голосование в первом женском полуфинале премии «Король и Королева фигурки».
В финал выйдут две фигуристки. Представлены следующие кандидаты:
- Елизавета Туктамышева
- Евгения Медведева
- Алёна Косторная
- Анна Щербакова
Голосование проходит в телеграм-канале «Ход коньком». Опрос продлится до 12:00 понедельника, 11 декабря.
Подробнее о правилах и формате премии:
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