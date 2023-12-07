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Медведева и Туктамышева в борьбе за финал! Премия «Король и Королева фигурки»

Медведева и Туктамышева в борьбе за финал! Премия «Король и Королева фигурки»
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Большая ежегодная премия «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» вышла на новый этап. Стартовало голосование в первом женском полуфинале премии «Король и Королева фигурки».

В финал выйдут две фигуристки. Представлены следующие кандидаты:

  • Елизавета Туктамышева
  • Евгения Медведева
  • Алёна Косторная
  • Анна Щербакова

Голосование проходит в телеграм-канале «Ход коньком». Опрос продлится до 12:00 понедельника, 11 декабря.

Подробнее о правилах и формате премии:

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Премия «Король и Королева фигурки» — стартовали полуфиналы! Голосуй за самых достойных
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