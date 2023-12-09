«Не вижу повода для радости». Роднина отреагировала на допуск россиян на ОИ-2024

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина без оптимизма отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция).

Напомним, вчера, 8 декабря, МОК принял решение допустить до Олимпиады-2024 российских и белорусских спортсменов, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта. Они приедут на соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом МОК выдвинул список требований к спортсменам для допуска, который не ограничивается лишь спортивными результатами.

«Не вижу повода для радости. МОК с барского плеча разрешил единицам поехать на Олимпийские игры — 2024 без флага и гимна. Эти условия продвигались ещё давно, они нереальные. Наверное, МОК допустит только тех спортсменов, которые точно не будут претендовать на медали», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».