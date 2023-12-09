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Лев Лазарев выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала среди юниоров

Лев Лазарев выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала среди юниоров
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Победитель этапов Гран-при России среди юношей Лев Лазарев выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала среди юниоров, проходящем в Калуге. В своём прокате спортсмен выполнил четверной лутц, тройной аксель и четверной тулуп, а также вновь исполнил четверной лутц во второй половине программы. От судей за своё выступление Лазарев получил 183,82 балла.

Второе место занял Арсений Федотов (174,13 балла): фигурист приземлил четверные тулуп и сальхов, однако упал с четверного лутца.

Тройку лидеров замкнул Никита Малютин, который в произвольной программе прыгнул два четверных тулупа и получил от судей 162,69 балла.

Кубок Первого канала. Юниоры. Юноши

1. Лев Лазарев — 183,82 балла.
2. Арсений Федотов — 174,13 балла.
3. Никита Малютин — 162,69 балла.

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