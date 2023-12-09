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«Я знал, что всё зависит от меня». Ученик Тутберидзе Федотов — о прокате на юниорском КПК

«Я знал, что всё зависит от меня». Ученик Тутберидзе Федотов — о прокате на юниорском КПК
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Российский фигурист Арсений Федотов, ученик Этери Тутберидзе, прокомментировал свой прокат на Кубке Первого канала среди юниоров. Там спортсмен стал вторым в соревнованиях юношей-одиночников и не смог добыть победу для своей с чемпионкой мира и Европы Елизаветой Туктамышевой команды.

«Я за всем следил, это прибавило дополнительного волнения во время проката. В следующий раз я не буду так смотреть, потому что я знал, что всё зависит от меня. Я катаю последний. Я очень сильно переволновался, наверное», — передаёт слова Федотова с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, в своём прокате сегодня Федотов приземлил четверные тулуп и сальхов, однако упал с четверного лутца.

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