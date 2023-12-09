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«Нельзя было облажаться». Камила Валиева — о командном турнире на Олимпиаде

«Нельзя было облажаться». Камила Валиева — о командном турнире на Олимпиаде
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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что думает о командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, в котором спортсменка стала олимпийской чемпионкой.

«Стоило невероятных каких-то усилий, чтобы накатать три четверных и тройной аксель в произвольной программе в олимпийском сезоне. Выступать в командном зачёте было на самом деле и почётно, и очень сложно, с одной стороны, потому что ты выступаешь не только за себя, как обычно, но и за команду, и за страну. Тут нельзя было облажаться», — поделилась Валиева в документальном фильме «Спасибо, родная».

Напомним, золото Олимпиады в Пекине (Китай) в командном турнире завоевали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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