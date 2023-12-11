Щербакова: была очень рада попробовать себя в новой роли

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, неоднократная чемпионка России Анна Щербакова подвела итоги Кубка Первого канала среди юниоров, который прошёл в Калуге. Фигуристка курировала выступления фиолетовой команды.

«Завершился кубок первого канала среди юниоров. Поздравляю команду с победой. Спасибо всем ребятам за красивую и интересную борьбу, сложнейшие элементы и за классную, добрую атмосферу. Очень рада была попробовать себя в новой роли», — написала Щербакова в своих соцсетях.

Напомним, команда российских фигуристов Артёма Фролова и Анны Щербаковой победила на Кубке Первого канала среди юниоров. По итогам четырёх видов программы их команда набрала 80 очков, опередив соперников, команду Арсения Федотова и Елизаветы Туктамышевой, на два очка.