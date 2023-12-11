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Тарасова: наше освобождение — моя настоящая новогодняя мечта!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своей мечте на предстоящий 2024 год.

«От нового года жду одного — нашего освобождения. Хочу видеть, как наши фигуристы снова побеждают на всех международных турнирах. Наше освобождение — моя настоящая новогодняя мечта!

Мы остаёмся в форме, становимся сильнее, развиваемся в таких условиях прессинга, что никому такое и не снилось. Поэтому нашего возвращения я жду больше всего», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов.

Ранее Татьяна Тарасова оценила обстановку в российском фигурном катании. Она считает, что за текущий год отечественное фигурное катание стало только сильнее.