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ISU раскрыл имена претендентов на звание «Лучший новичок года»

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список номинантов ежегодной премии в категории «Лучший новичок года».

Отметим, что церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдёт 11 февраля 2024 года.

Фигурное катание. Номинанты премии ISU на звание «Лучший новичок года»:

Анастасия Голубева/Гектор Гиотопулос Мур (пары, Австралия);

Ким Чхэ Ён (Южная Корея);

Катержина Мразова – Даниэль Мразек (танцы на льду, Чехия);

Нина Пинзаррон (Бельгия);

Кимми Репонд (Швейцария);

Рён Сумиёси (Япония);

Хана Ёсида (Япония);

Эмилеа Зингас и Вадим Колесник (танцы на льду, США).

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.