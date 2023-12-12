ISU раскрыл имена претендентов на звание «Лучший новичок года»
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список номинантов ежегодной премии в категории «Лучший новичок года».
Отметим, что церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдёт 11 февраля 2024 года.
Фигурное катание. Номинанты премии ISU на звание «Лучший новичок года»:
Анастасия Голубева/Гектор Гиотопулос Мур (пары, Австралия);
Ким Чхэ Ён (Южная Корея);
Катержина Мразова – Даниэль Мразек (танцы на льду, Чехия);
Нина Пинзаррон (Бельгия);
Кимми Репонд (Швейцария);
Рён Сумиёси (Япония);
Хана Ёсида (Япония);
Эмилеа Зингас и Вадим Колесник (танцы на льду, США).
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